В Улан-Удэ определились с началом отопительного сезона

Распоряжение подписал мэр Игорь Шутенков



Отопительный сезон в Улан-Удэ начнётся 5 сентября. Распоряжение об этом подписал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



До 5 сентября руководители городских предприятий, организаций, учреждений, являющихся потребителями тепловой энергии, должны подготовить объекты к началу отопительного сезона.



- ПАО «ТГК-14», ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод», ООО «Улан-Удэстальмост», ООО «Строительная индустрия», ООО «Тепловые энергетические системы» и другие должны обеспечить готовность ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, своих котельных и тепловых сетей к запуску, а также обеспечить заполнение и подключение систем теплопотребления и всех потребителей, - сообщили в пресс-службе мэрии.



Управляющие компании, а также ТСЖ должны подготовить внутридомовые сети с оформлением актов и паспортов готовности к отопительному сезону.



Контроль над исполнением распоряжения возложен на заместителя мэра – председателя комитета городского хозяйства Сергея Гашева.



