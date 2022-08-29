В Улан-Удэ росгвардеец спас кота, сделав ему массаж сердца





видео - Весь Улан-Удэ • Бурятия



Как оказывать первую медицинскую помощь животным, старший сержант Александр Суворов изучал по специальной литературе.



Александр очень любит животных - дома у него живут три кошки, одна из них инвалид, а также две собаки.



Позже Александр обзванивал ветеринарные клиники, чтобы узнать дальнейшую судьбу кота, но, к сожалению, пока не нашёл учреждение, куда поступало бы животное с отравлением угарного газа.



В Улан-Удэ сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии спас угоревшего на пожаре кота, сделав ему массаж сердца. Видео появилось в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ • Бурятия». О том, как всё было, рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.Группа задержания ехала по маршруту патрулирования, когда пришло сообщение о возгорании в квартире многоэтажного дома в Октябрьском районе. Сотрудники вневедомственной охраны прибыли на место и начали проверять подъезд.На лестничной площадке росгвардейцы услышали плач женщины, на руках которой умирал кот.- Мы вывели хозяйку с котом на улицу. Минут двадцать я приводил кота в чувство, делал массаж сердца животному, продувал. Кот пришёл в себя, но состояние его было тяжёлым. Позже приехала соседка и отвезла кота в ветеринарную клинику, - рассказал старший группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии старший сержант полиции Александр Суворов.