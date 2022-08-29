Почти 90% лесных пожаров в Бурятии тушат в первые сутки

С начала года зарегистрировано более 300 возгораний



В Бурятии сохраняется стабильная лесопожарная обстановка. За прошедшие сутки, 28 августа, лесных пожаров не зарегистрировано, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Всего в Бурятии с начала года зарегистрировано 311 лесных пожаров на общей площади 5,6 тысяч га.



В первые сутки в республике ликвидируют 86,1 % лесных пожаров.



Накануне вечером, 28 августа, ФБУ «Авиалесоохрана» сообщила о ликвидации всех лесных пожаров на Дальнем Востоке.



- В Якутии ликвидирован последний крупный лесной пожар. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года площадь лесных пожаров в этом регионе в 13 раз меньше. В настоящий момент на Дальнем Востоке потушены все лесные пожары, нет ни одного возгорания. В годовом сравнении площадь лесных пожаров в Дальневосточном федеральном округе в 3,8 раза ниже. В Сибирском федеральном округе идёт дотушивание двух пожаров на территории Республики Тыва и Красноярском крае, - говорится в сообщении.





