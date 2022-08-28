Бурятский скульптор поработает над арт-проектом в Прибайкальском нацпарке

Жигжит Баясхаланов создаст скульптуру из мрамора
Трансформация - так называется арт-проект, торжественно открывшийся вчера в Прибайкальском национальном парке, вблизи посёлка Бугульдейка Ольхонского района. Об этом сообщили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
На территории неэксплуатируемого ещё с прошлого тысячелетия мраморного карьера в течение месяца будет работать Жигжит Баясхаланов – скульптор и мастер-оружейник, создающий скульптуры и ножи с национальным колоритом. На этот раз творением его рук должен стать белый мраморный бык.
Арт-проект – лишь часть предстоящих преобразований, которые в ближайшие годы затронут этот уголок Прибайкальского национального парка, считает Екатерина Сливина, заместитель директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»:
«Трансформация пространства, восприятия, отношения к месту, в котором живёшь и куда любишь приезжать и любоваться красотой Байкала. Необычный выходной день в Бугульдейке, на любимом многими любителями фотографии Мраморном карьере. Сегодняшнее открытие – это начало очень большого процесса по изменению этого места и его преобразования в ландшафтно-видовой парк, что позволит не только создать и обустроить объект показа, но и регулировать и контролировать туристический поток, сохранять хрупкую красоту байкальской природы».
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