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Бурятские спортсменки завоевали серебро и золото на спартакиаде сильнейших

Бурятские спортсменки завоевали серебро и золото на спартакиаде сильнейших
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Соревнования завершились 27 августа

Спортсменка из Бурятии Людмила Воронцова стала победителем на боксёрском турнире Всероссийской спартакиады среди сильнейших спортсменов. В финальном поединке единогласным решением судей Людмила одержала победу над представительницей Тульской области Дарьей Абрамовой (в весовой категории до 57 килограммов). Об этом сообщили в минспорта республики. 

Серебряную медаль турнира завоевала Елена Гапешина в весовой категории до 75 кг. Елена в финальном поединке уступила Анастасии Шамоновой из Краснодарского края.

Турнир завершился вчера, 27 августа.

Как сообщал «Байкал-Daily», ещё одна представительница республики Дарима Сандакова стала бронзовым призёром турнира в весовой категории до 75 кг.


бокс

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