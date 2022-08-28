Соревнования завершились 27 августа
Спортсменка из Бурятии Людмила Воронцова стала победителем на боксёрском турнире Всероссийской спартакиады среди сильнейших спортсменов. В финальном поединке единогласным решением судей Людмила одержала победу над представительницей Тульской области Дарьей Абрамовой (в весовой категории до 57 килограммов). Об этом сообщили в минспорта республики.
Серебряную медаль турнира завоевала Елена Гапешина в весовой категории до 75 кг. Елена в финальном поединке уступила Анастасии Шамоновой из Краснодарского края.
Турнир завершился вчера, 27 августа.
Как сообщал «Байкал-Daily», ещё одна представительница республики Дарима Сандакова стала бронзовым призёром турнира в весовой категории до 75 кг.
Бурятские спортсменки завоевали серебро и золото на спартакиаде сильнейших
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