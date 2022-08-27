Поручение о проверке дал министр здравоохранения России Михаил Мурашко
По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко Территориальный орган Росздравнадзора по Бурятии проведёт проверку по факту смерти 3-месячного ребёнка в Улан-Удэ, который умер, по сообщениям СМИ, от высокой температуры. Об этом сообщается на сайте Росздравнадзора.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ умер трёхмесячный малыш. Его родители считают, что ребёнок скончался после плановых прививок от коклюша и дифтерии, поставленных, несмотря на то что мальчик ещё не выздоровел.
Министерство здравоохранения Бурятии проводит полную служебную проверку в городской поликлинике, в свою очередь, прокомментировали в пресс-службе минздрава республики. Все медицинские документы были представлены в бюро судебно-медицинской экспертизы.
- Вакцинация ребёнка проводилась с соблюдением обязательных норм и требований. У детей, привитых вакциной этой же серии, нежелательные побочные реакции не отмечались, - отметили в минздраве Бурятии.
Причина смерти ребёнка будет известна через 10 дней после окончания полной судебно-медицинской экспертизы, включающей гистологическое и другие методы исследований.
Росздравнадзор проведёт проверку по факту смерти младенца в Бурятии
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