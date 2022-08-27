В Бурятии ищут пропавшую в лесу пенсионерку

Пожилая женщина ушла из дома для сбора дикоросов
Накануне в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что 73-летняя женщина 25 августа ушла из дома в лес, расположенный вблизи Закаменска, для сбора дикоросов и до настоящего времени не вернулась.
По уточнённой информации, в километре от того места, где женщина собирала шиповник, найдена её трость.
Из города Гусиноозерск в Закаменск для проведения поисково-спасательных работ выехали спасатели. Кроме того, на поиски женщины привлечены сотрудники полиции и родственники.
Сегодня поисковые работы продолжаются, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
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