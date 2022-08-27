В Бурятии ищут пропавшую в лесу пенсионерку

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Пожилая женщина ушла из дома для сбора дикоросов



Накануне в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что 73-летняя женщина 25 августа ушла из дома в лес, расположенный вблизи Закаменска, для сбора дикоросов и до настоящего времени не вернулась.



По уточнённой информации, в километре от того места, где женщина собирала шиповник, найдена её трость.



Из города Гусиноозерск в Закаменск для проведения поисково-спасательных работ выехали спасатели. Кроме того, на поиски женщины привлечены сотрудники полиции и родственники.



Сегодня поисковые работы продолжаются, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

