В Бурятии работник предприятия погиб при разгрузке брёвен

Возбуждено уголовное дело
Байкальской транспортной прокуратурой проведена проверка по факту смертельного несчастного случая.
Несчастный случай произошёл в Северобайкальске на территории Северобайкальского производственного участка Восточно-Сибирской дирекции по управлению терминально-складским комплексом.
Установлено, что на территории предприятия при разгрузке лесоматериалов из железнодорожных вагонов в результате разрыва строп работника придавило бревнами, что повлекло его смерть.
- По результатам прокурорской проверки в деятельности Северобайкальского производственного участка выявлены нарушения требований охраны труда, выразившиеся в привлечении к работе сторонних лиц, не имеющих специальной подготовки и не прошедших в установленном порядке инструктаж, а также в использовании в работе сторонних грузозахватных приспособлений (текстильных строп), что повлекло наступление тяжких последствий в виде смертельного несчастного случая, - сообщают в прокуратуре.
Прокурором руководству Восточно-Сибирской дирекции по управлению терминально-складским комплексом внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Нарушения устранены, 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора.
В отношении крановщика возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека».
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
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