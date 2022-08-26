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Десантник из Бурятии стал победителем на Армейских международных играх в Алжире

Десантник из Бурятии стал победителем на Армейских международных играх в Алжире
Общество, 
Алексей Аранзаев забрал золото в армейском рукопашном бое

Десантник из Бурятии Алексей Аранзаев одержал победу в этапе «Ведение рукопашной схватки» в рамках VIII Армейских международных играх. Соревнования проходили в Алжирской Народной Демократической республике по правилам армейского рукопашного боя международного конкурса «Десантный взвод-2022».

- От каждой команды в этапе конкурса принимают участие три военнослужащих, весовые категории до 70 кг, до 80 кг и свыше 80 кг. Состав пар определяется путём жеребьевки, таким образом российские десантники провели бои с представителями Беларуси, Алжира, Узбекистана и Китая, - сообщает Минобороны РФ.

Аранзаев выступал в весовой категории до 70 кг. По его словам, самый тяжёлый бой ему дался против алжирца.

- Бой был очень напряжённым, особенно с алжирцем, но мы победили. Да он был намного выше и здоровее меня, но благодаря тактическому плану нашей команды, мы выиграли! Спасибо школе армейского рукопашного боя, где я отточил свои навыки мастерства, - сказал Алексей Аранзаев.

В международном конкурсе «Десантный взвод-2022» участвуют команды 16 стран: Китая, Республики Беларусь, России, Алжирской Народной Демократической Республики, Вьетнама, Республики Таджикистан, Республики Никарагуа, Киргизской Республики, Республики Мали, Буркина Фасо, Демократической Республики Конго, Сирийской Арабской Республики, Боливарианской Республики Венесуэла, Индии, Судан и Узбекистан.

Конкурс проходит с 15 по 27 августа.




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