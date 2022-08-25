Ирина Ологонова и Ульяна Тукуренова завоевали медали спартакиады сильнейших





Спартакиада сильнейших – самое масштабное спортивное соревнование в России второй половины года. Соревнования пройдут в 40 видах спорта. Причиной для проведение турнира послужило отстранение российских спортсменов от международных соревнований практически во всех олимпийских видах спорта.





В Казани завершился турнир по женской борьбе, прошедший в рамках всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов.Сборная Бурятии завоевала две бронзовые награды, сообщили в Центрн спортивной подготовки республики.Ирина Ологонова (тренер Андрей Бузин) стала призёром спартакиады сильнейших в весовой категории до 57 килограммов. В малом финале спортсменка со счётом 5:0 выиграла схватку у представительницы команды Севастополя Кристины Михневой.Ульяна Тукуренова (тренер Цыденжаб Гулгенов) праздновала бронзовый успех в весовой категории до 65 килограммов. Поединок с сахалинской спортсменкой Анастасией Парохиной она выиграла со счётом 3:2.Третью бронзовую медаль попыталась завоевать Жаргалма Цыремпилова (тренер Цыденжаб Бальжинимаевич Гулгенов), выступающая в весовой категории до 59 килограммов. Одержав победу на туше в утешительной схватке с Дарьей Токояковой из Хакассии, в бронзовом финале Жаргалма уступила Хадижат Муртузалиевой из Дагестана.25 августа в рамках спартакиады стартует турнир по вольной борьбе. От Бурятии заявлено семь борцов. До 61 килограммов: Алдар Бальжинимаев, Жаргал Дамдинов, Ананда Дашиев и Алдар Мункуев. До 74 килограммов: Тумэн Бодиев. До 97 килограммов: Илья Жибалов. До 125 килограммов: Балдан Цыжипов.