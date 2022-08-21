Улан-удэнец отсудил у турагентства почти 250 тысяч рублей



2 августа 2022 года заочным решением Октябрьского районного суда Улан-Удэ удовлетворены исковые требования потребителя. Последние были связаны с отказом турагентства вернуть предоплату туристической путёвки в Мексику.



Как оказалось, в одном из туристических агентств горожанином был заключён договор о реализации турпродукта. По условиям договора, улан-удэнец оплатил турагенту предоплату 50% от стоимости тура (162 500 руб.). При этом специалист должен был подобрать, забронировать и оплатить туристическую путёвку в Мексику.



- В связи с неисполнением обязательств по договору потребитель был вынужден отказаться от поездки и обратился к ответчику с просьбой расторгнуть договор и вернуть денежные средства. Требования потребителя оставлены без удовлетворения, в связи с чем, потребитель был вынужден обратиться в суд, - сообщают в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



Управление обратилось в суд с иском в целях защиты прав потребителя.



Суд принял решение удовлетворить требования потребителя, взыскать в его пользу 249 750 руб., из них 162 500 руб. – стоимость по договору о реализации турпродукта, 6 000 руб. – компенсация морального вреда, 81 250 руб. – штраф за отказ в удовлетворении требований потребителя в добровольном порядке.



Решение суда не вступило в законную силу.



