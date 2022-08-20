Памятник труженику-хлеборобу появится в Бурятии

Общество, Фото: пресс-служба правительства Бурятии

Об этом стало известно на выставке «День поля»



18 августа в Бичурском районе состоялась межрегиональная выставка-ярмарка «День поля – 2022». Конкурс пахарей, выставка сельхозтехники, мастер-классы, ярмарка сельскохозяйственной продукции - всё это ждало гостей праздника, который собрал более 400 участников. Особым событием стала закладка камня памятника труженикам-хлеборобам.



- Хлеб - всему голова, эта древняя мудрость не теряет своей значимости и сегодня. И люди, которые занимаются выращиванием хлеба, достойны самого большого уважения. И сегодня, глядя, как колосятся наши поля, душа радуется. И пусть так будет всегда, пусть на наших полях будет богатый колос, тучный скот, чтобы люди, которые своим трудом кормят себя, своих близких, свою Родину, всегда будут в почёте. Сегодня была демонстрация высоких возможностей нашего сельского хозяйства. В этом году мы увеличили площадь посевных, ждём и более высокой урожайности. День поля — это и праздник, и рабочее мероприятие, которое идёт на пользу развития сельского хозяйства не только в районе, но и в республике, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.



На «Дне поля» собрались аграрии, агрономы, механизаторы, производители сельхозтехники и другой сельскохозяйственной продукции. Всего более 400 участников, среди которых есть представители других регионов - Иркутской области и Волгоградской областей и города Москва. Почётными гостями «Дня поля» стали ветераны сельского хозяйства.



- Мы сельскому хозяйству отдали «от» и «до», всю свою жизнь. Люди, которые будут подходить к памятнику труженикам-хлеборобам, должны будут помнить историю развития сельского хозяйства, колхозов, совхозов. И вспомнить старшее поколение крестьян, которое своим неимоверным трудом создавали мощнейшую базу сельскохозяйственной отрасли, - подчеркнул почётный гражданин и ветерана труда Бичурского района Фёдор Ермилов.



В конкурсе пахарей соревновался 21 участник, 8 из которых студенты ссузов и вузов республики.



Кроме того, на демонстрационных посевах представлены 27 сортов и гибридов сельскохозяйственных культур и 2 травосмеси. Сорта представлены как бурятской селекции, так и из других районов. Выставка также включала сельскохозяйственную технику и диагностическое оборудование, экспозицию дилеров и производителей семенного материала, средств защиты растений, биоудобрений, племенных сельскохозяйственных животных Бичурского района и многое другое.



Проводимые мероприятия в рамках «Дня поля» дают свои результаты: знакомство с новой техникой и технологиями, обмен опытом и знаниями, позволяют увеличивать объёмы и эффективность производства.



В 2022 году в Бурятии общая площадь посевов составляет 156,7 тыс. га. В настоящий момент проходит кормоуборочная кампания (заготовка сена, сенажа и силоса). Всего на поддержку отрасли растениеводства в текущем году предусмотрено порядка 250,0 млн. руб. из двух уровней бюджета, сообщили в правительстве республики.

