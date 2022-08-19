Соответствующее обращение направлено в федеральное учебно-методическое объединение
19 августа в Кызыле завершается IV международный фестиваль горлового пения «Хөөмей в Центре Азии». По данным организаторов, в этом году в фестивале принимают участие около 90 человек. Один из почётных гостей фестиваля, прибывший в Туву с особой миссией, – профессор, доктор искусствоведения, ректор Российской академии музыки имени Гнесиных, лауреат премии правительства РФ, почётный работник сферы образования РФ Александр Рыжинский.
В Туву Рыжинский прибыл главным образом для того, чтобы изучить вопрос возможности оказания содействия по внесению во ФГОСы Минпросвещения РФ отдельной специализации по изучению горлового пения.
Напомним, что министерства Тувы и международная академия хоомея уже добились того, что должность «Артист горлового пения» была внесена в утверждённый перечень должностей и профессий работников федеральных государственных учреждений, подведомственных министерству культуры РФ. В республике уверены, что в связи с этим закономерно было открыть отдельную специализацию с присвоением квалификации артиста горлового пения (хоомейжи), преподавателя, руководителя народного коллектива. На данный момент уже отправлено обращение в федеральное учебно-методическое объединение с просьбой оказать содействие по внесению дополнительного вида к специальности «Сольное и хоровое народное пение» во ФГОСах министерства просвещения РФ. Об этом сообщает официальный портал Республики Тыва.
В Туве хотят открыть специализацию «Артист горлового пения»
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