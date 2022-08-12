12 августа

11 августа

Популярное

В Бурятии из-за ошибки в программе неверно рассчитали пособие

В Бурятии из-за ошибки в программе неверно рассчитали пособие
Общество,  Фото:pexels.com
В дело вмешалась прокуратура

Прокурорская проверка выявила нарушения порядка назначения и осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка в деятельности отдела социальной защиты населения по Селенгинскому району Бурятии.

По закону ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка назначается до достижения ребёнком возраста 1 года. По истечении этого срока родитель подаёт новое заявление на выплаты до достижения ребёнком возраста 2 лет, а затем – 3 лет.

- Проверкой установлено, что отделом социальной защиты населения при определении периода осуществления выплат в 2021 году использовалось специальное программное обеспечение. Настройки данной программы определяли днём окончания выплат день, предшествовавший дню рождения ребёнка. Данное обстоятельство противоречило законодательству и повлекло неверное исчисление размера выплат пяти гражданам, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

После прокурорского вмешательства указанным лицам доначислены социальные выплаты.
прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии пройдёт трекинг по «Великому чайному пути»
В Бурятии пройдёт трекинг по «Великому чайному пути»
Общество, 12.08.2022
В Селенгинском районе состоится туристский форум
В Улан-Удэ проведут турнир по быстрым шахматам
В Улан-Удэ проведут турнир по быстрым шахматам
Общество, 12.08.2022
В межрегиональных соревнованиях примут участие школьники
В Бурятии жара до +27 градусов
В Бурятии жара до +27 градусов
Общество, 12.08.2022
Местами ожидаются кратковременные дожди, грозы
В театре Улан-Удэ состоится музыкальный квартирник
В театре Улан-Удэ состоится музыкальный квартирник
Общество, 11.08.2022
Организаторы обещают авторские песни, открытое общение и уютную атмосферу
В Северобайкальске настанет «Ночь кино»
В Северобайкальске настанет «Ночь кино»
Общество, 11.08.2022
Всероссийская акция состоится 27 августа
В Иркутской области отпразднуют юбилей святителя Иннокентия
В Иркутской области отпразднуют юбилей святителя Иннокентия
Общество, 11.08.2022
Праздничные мероприятия состоятся с 8 по 10 сентября
Школьники Улан-Удэ посоревнуются в конкурсе плакатов
Школьники Улан-Удэ посоревнуются в конкурсе плакатов
Общество, 11.08.2022
В столице Бурятии пройдёт конкурс «Я против экстремизма и терроризма!»
«Военное ралли» пройдёт по территории Монголии и Тувы
«Военное ралли» пройдёт по территории Монголии и Тувы
Общество, 11.08.2022
Участникам предстоит преодолеть маршрут, протяжённостью более одной тысячи километров
В Забайкалье даурские журавли бьют рекорды
В Забайкалье даурские журавли бьют рекорды
Общество, 11.08.2022
За редкими птицами наблюдали в Даурском заповеднике и Ивано-Арахлейском парке
В Бурятии отметят День физкультурника
В Бурятии отметят День физкультурника
Общество, 11.08.2022
Спортивные мероприятия пройдут по всей республике
В Бурятии объявлен конкурс практик социальной защиты
В Бурятии объявлен конкурс практик социальной защиты
Общество, 11.08.2022
Заявки будут приниматься с 15 августа
ООН поддержит строительство монгольской ГЭС на притоке Селенги
ООН поддержит строительство монгольской ГЭС на притоке Селенги
Общество, 11.08.2022
Ранее работы были приостановлены из-за жалобы России в ЮНЕСКО

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^