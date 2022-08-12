В Бурятии из-за ошибки в программе неверно рассчитали пособие

В дело вмешалась прокуратура



Прокурорская проверка выявила нарушения порядка назначения и осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка в деятельности отдела социальной защиты населения по Селенгинскому району Бурятии.



По закону ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка назначается до достижения ребёнком возраста 1 года. По истечении этого срока родитель подаёт новое заявление на выплаты до достижения ребёнком возраста 2 лет, а затем – 3 лет.



- Проверкой установлено, что отделом социальной защиты населения при определении периода осуществления выплат в 2021 году использовалось специальное программное обеспечение. Настройки данной программы определяли днём окончания выплат день, предшествовавший дню рождения ребёнка. Данное обстоятельство противоречило законодательству и повлекло неверное исчисление размера выплат пяти гражданам, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



После прокурорского вмешательства указанным лицам доначислены социальные выплаты.

