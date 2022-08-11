В мероприятии принимали участие представители Бурятии
С 5 по 6 августа в Монголии прошёл фестиваль баргутов «Баргажин – 2022». Мероприятие состоялось в сомоне Хуленбуйр аймака Дорнод. В фестивале приняли участие представители Бурятии из Баргузинской долины.
В рамках «Баргажин – 2022» прошла одноимённая научно-практическая конференция баргутов, спортивные соревнования, конкурсы. Саян Бальжиев занял первое место и получил золотую медаль фестиваля в номинации «магтаалы», сообщает паблик «Баргузинская долина (Баргажанай гол)».
Следующий фестиваль баргутов состоится в 2025 году в аймаке Туве (Центральный) Монголии.
Баргуты собирались на фестиваль «Баргажин» в Монголии
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