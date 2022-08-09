В Улан-Удэ снесут инфекционную больницу и построят новую

По примерным подсчётам, на строительство потребуется порядка четырёх миллиардов рублей
Новую инфекционную больницу в Улан-Удэ построят на месте нынешнего здания на улице Пирогова, 9а. Старое здание будет снесено, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе управления капитального строительства (УКС) правительства Бурятии.
Известно, что новая инфекционная больница будет рассчитана на 250 мест. Она будет состоять из основного здания, лаборатории, административного и обслуживающего помещений (туда войдут прачечные и пищеблок).
Строительство разобьют на два этапа. Сперва планируется возвести новый корпус на 150 мест, в том числе детских. Затем будет снесено старое здание, и на его месте построят второй корпус ещё на 100 мест.
Оба корпуса будут соединены между собой тёплым переходом.
- По примерным подсчётам, на строительство республиканской инфекционной больницы потребуется порядка четырёх миллиардов рублей. Сейчас одной из главных задач - войти в федеральную программу. Для этого у нас на руках уже должна быть проектная документация. Минздрав Бурятии разработал медицинское задание, в ближайшее время начнутся конкурсные процедуры на разработку проектной документации, - сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.
Сейчас УКС готовит заявку на проведение торгов для определения подрядной организации, которая спроектирует первый этап строительства.
Здание, в котором сейчас располагается больница, было построено в 40-х годах. Его износ составляет более 70%. Мощности и возможностей создания комфортных условий для лечения пациентов в существующей больнице уже нет, здание выработало свой потенциал. Это, например, показала нашумевшая на всю страну в 2020 году история, когда пациенты с коронавирусом ходили по нужде в вёдра в своих палатах. Тогда пояснялось, что в старом здании нет системы очистки канализационных стоков. Лишь после резонанса больным разрешили посещать общие туалеты, но по одному, чтобы не заражать других людей.
Построить новое здание инфекционной больницы планируется до конца 2025 года.
В Улан-Удэ снесут инфекционную больницу и построят новую
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