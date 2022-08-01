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Добровольцы из Бурятии оказывают гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР

Добровольцы из Бурятии оказывают гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР
Общество, 
Жителям этих республик оказывают помощь непрерывно

Добровольцы Бурятского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей продолжают оказывать помощь населению ДНР и ЛНР.

Студенты со всей России, в том числе и из Бурятии, находятся на территории Ростовской области, ДНР и ЛНР. Добровольцы формируют и доставляют гуманитарную помощь на территорию республик, помогают в разборе завалов и работают с местным населением.

Перед поездкой студенты проходят курс специальной подготовки. По прибытию на место они уже имеют багаж знаний о правильном поведении в зоне ЧС.

31 июля добровольцы доставили на территорию Донецкой Народной Республики более семи тонн гуманитарной помощи. Среди них 10 тысяч приставок спутникового телевидения и 213 продуктовых наборов. Груз передали в город Бердянск для дальнейшей передачи местным жителям.

Ранее добровольцы уже успели привезти: подарки для первоклассников Народных Республик, контейнеры и инкубаторы для роддомов, детские кровати, гигиенические наборы, более семи тысяч литров бутилированный воды, учебные пособия, шины для автотранспорта и т.д.

Добровольцы уже на протяжении пяти месяцев оказывают помощь жителям Донбасса. За это время в работе приняло участие более 1000 человек из 32 регионов Российской Федерации, в том числе из Бурятии.



гуманитарная помощь

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