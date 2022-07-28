Одна из них является самой длинной пещерой в России
Статус регионального памятника природы получили пещера Чекановского в Ольхонском районе и Ботовская пещера в Жигаловском районе Иркутской области. Постановление об этом подписано в правительстве региона.
- Для придания такого статуса двум уникальным объектам в прошлом году министерство природных ресурсов и экологии региона провело работы по комплексному экологическому обследованию с подготовкой материалов, обосновывающих придание правового статуса особо охраняемым природным территориям. В дальнейшем собранные документы прошли все необходимые процедуры согласования, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Пещера Чекановского и Ботовская пещера являются уникальными природными объектами на территории региона. Учёные предполагают, что ледник, который находится в пещере Чекановского имеет возраст несколько тысяч лет. В свою очередь Ботовская пещера – самая протяжённая в России. Согласно последним замерам, её длина почти составляет 70 км.
Пещеры в Иркутской области признаны памятником природы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Республика стала лидером в ДФО по количеству открываемых специальностей
Тулун признали одним из моногородов с наиболее высоким уровнем социально-экономического развития
Спортсмены примут участие в церемонии награждения турнира на призы Бориса Будаева
Зоя Голетц представила новые работы, написанные за последний год
Победители представят Бурятию в скоростном подъёме на «Дальневосточной вертикали»
Площадка работает со вторника по четверг на площади Советов
Финальные встречи и награждение пройдут 30 июля
Стала известна дата подписания концессионного соглашения по завершению строительства ТЭЦ-2
В настоящий момент к ИТС подключены 54 светофора – 40 из них модернизировали этим летом
Надписи нанесли автоинспекторы, общественники и школьники
«Такую «горячую» воду даже с холодной разбавлять не надо», - рассказывают возмущённые жители
Но солнечная погода в выходные всё же ожидается
Более половины жителей Бурятии проживают в частных домах
Оксана Бухольцева рассказала, что в детстве «профессионально» напарывалась на стеклянные осколки
Проблема уроженца Молдавии, тяжело больного и не имеющего российского гражданства, близка к разрешению