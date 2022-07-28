Пещеры в Иркутской области признаны памятником природы

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Одна из них является самой длинной пещерой в России



Статус регионального памятника природы получили пещера Чекановского в Ольхонском районе и Ботовская пещера в Жигаловском районе Иркутской области. Постановление об этом подписано в правительстве региона.



- Для придания такого статуса двум уникальным объектам в прошлом году министерство природных ресурсов и экологии региона провело работы по комплексному экологическому обследованию с подготовкой материалов, обосновывающих придание правового статуса особо охраняемым природным территориям. В дальнейшем собранные документы прошли все необходимые процедуры согласования, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



Пещера Чекановского и Ботовская пещера являются уникальными природными объектами на территории региона. Учёные предполагают, что ледник, который находится в пещере Чекановского имеет возраст несколько тысяч лет. В свою очередь Ботовская пещера – самая протяжённая в России. Согласно последним замерам, её длина почти составляет 70 км.

