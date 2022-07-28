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Установлен памятный знак в честь кругобайкальского путешествия

Установлен памятный знак в честь кругобайкальского путешествия
Общество,  Фото:пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»
Открытие прошло в юбилей экстремального похода

Знак, напоминающий посетителям Прибайкальского национального парка о необычном путешествии вокруг древнейшего озера-моря, появился на побережье Байкала в посёлке Порт Байкал в Иркутской области. Там 30 лет назад завершился марафон двух иркутян: Эраста Бутакова и Владимира Михайлюка. Мужчины пешком обогнули Байкал за 73 дня.

- Идея путешествия у молодых мужчин появилась в январе 1991 года, а в путь они отправились спустя год и четыре месяца: 11 мая 1992 года. До этого дня они прорабатывали маршрут, учились жить без вредных привычек и совершенствовали свою физическую подготовку. Старт путешествия состоялся напротив Шаман-камня в истоке Ангары на её правом берегу, а финиш – 23 июля 1992 года на левом берегу, также напротив Шаман-камня, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

О том, почему же они решились на экстремальный поход и как преодолели 2000 километров, участники рассказали на торжественной встрече в честь открытия знака. На ней присутствовали в том числе их единомышленники и семьи, а также третий, несостоявшийся участник похода, приехавший на мероприятие из Калининграда. На месте торжественного открытия была развёрнута импровизированная музейная экспозиция с личными вещами участников марафона, «пережившими» весь путь по берегам озера.

- Мы, молодые и здоровые, хотели понять: сможем ли? Цель была пройти вокруг. Было всякое. Запомнились пять дней без еды, а потом мы нашли чьё-то картофельное поле, накопали клубней и сварили в котелке. Большего тогда и не надо было. Во время похода не задумывались о природоохранных моментах. Нам содействовали в плане бесплатного прохода по территории национального парка и Байкало-Ленского государственного заповедника дирекции этих ООПТ. Уже после возвращения встреч и разговоров на эту тему было много. Мы осознали: как быстро природа может стереть с лица земли тропы и последствия пожаров. Ей просто надо дать время и не мешать, - рассказал путешественник Эраст Бутаков.

В книгу рекордов, на которую рассчитывали участники похода, их марафон вокруг Байкала не попал, но был отражён в книге Эраста Бутакова «Вокруг Байкала за 73 дня», а спустя несколько десятилетий и в подкастах с его участием.

Байкал Иркутская область путешественники походы памятный знак туризм

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