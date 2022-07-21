Дольщики подняли вопрос сроков ввода жилья в эксплуатацию
Прокурор Бурятии Галина Ковалёвой провела приём граждан на проблемном объекте долевого строительства - многоквартирном доме № 5 «а» по проспекту Строителей.
В приёме также приняли участие министр строительства республики Николай Рузавин, руководитель республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора Николай Павлюк, генеральный директор фонда поддержки граждан – участников долевого строительства Анатолий Бирюков.
- Дольщиков интересовали сроки ввода дома в эксплуатацию, соответствие строящегося дома проектной документации. Будущие жильцы обозначили вопросы по монтажу электропроводки, перепланировке квартир, остеклению балконов, благоустройству придомовой территории, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Одна женщина пожаловалась на необходимость внесения дополнительных средств за уже приобретённую квартиру.
Группа дольщиков подняла вопрос о передаче жилья гражданам, которые купили квартиры по договору переуступки права у юридического лица.
- Всем даны разъяснения законодательства. Прокурор республики принял 20 граждан, по поступившим обращениям организованы проверки, - сообщает пресс-служба надзорного органа.
Как сообщал «Байкал-Daily», многоквартирный жилой комплекс на проспекте Строителей компания «Сити-Строй» начала строить в 2014 году. Однако дольщики так и не увидели своих квартир в срок, а ведь дом должны были построить ещё в 2018 году. В 2020-м компания была признана банкротом. Новый застройщик планирует завершить первый этап многоквартирного жилого комплекса до конца 2022 года.
В Улан-Удэ дольщики проблемного дома встретились с прокурором
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