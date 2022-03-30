В Улан-Удэ ещё 217 обманутых дольщиков получат ключи от квартир

В Улан-Удэ на проспекте Строителей, 5А идёт активная фаза первого этапа строительства дома обманутых дольщиков. Большая часть работ по устройству внутренних инженерных систем завершена. Первый этап строительства выполнен на 60%, сообщили в фонде поддержки граждан – участников долевого строительства в Бурятии.
Многоквартирный жилой комплекс на проспекте Строителей начинал строить «Сити-Строй» в 2014 году. Однако дольщики так и не увидели своих квартир в срок, а ведь дом должны были построить ещё в 2018 году. В 2020 году ООО «Сити-Строй» был признан банкротом. А права на недостроенный объект Арбитражный суд передал некоммерческой организации «Фонд поддержки граждан-участников долевого строительства». На завершение объекта были выделены средства федерального и республиканского бюджетов.
Первый этап объекта ООО «Сити-Строй» подразумевает завершение строительства пяти жилых многоквартирных блоков: 215 квартир, более девяти тысяч квадратных метров. Подрядчиком по результатам конкурса стала местная компания «Стандарт».
– Сегодня на объекте работают 44 человека – бригады каменщиков, сантехников, вентиляционщиков, фасадчиков, – говорит прораб ООО «Стандарт» Чингис Балбыров. – В 1, 3 и 5 блоках полностью выполнены работы по устройству кирпичных перегородок, системы вентиляции, стояков отопления, водопровода, системы горячего и холодного водоснабжения. Приступили к кровельным работам. Готовимся к работам по благоустройству территории, то есть в ближайшие недели рабочие приступят к устройству приямков, входов в подвал, подъездов к мусоропроводам.
Новый застройщик планирует завершить первый этап многоквартирного жилого комплекса до конца 2022 года. Тогда будут восстановлены в правах 217 дольщиков.
Как сообщал «Байкал-Daily», также в Улан-Удэ продолжается строительство дома-долгостроя АО «Промгражданстрой», который находится на улице Ключевская.