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В Бурятии запустили экологическое судно для очистки Байкала

В Бурятии запустили экологическое судно для очистки Байкала
Общество, 
Судно будет курсировать по Байкалу, причаливая в местах наибольшего скопления водного транспорта

На озере Байкал в Бурятии ввели в эксплуатацию экологический танкер-бункировщик «Георгий Москалёв». Судно предназначено для заправки топливом и маслом других судов, а также приёма с судов нефтесодержащих и твёрдых бытовых отходов, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Танкер-бункировщик «Георгий Москалёв» будет вести приёмку отходов согласно утверждённому расписанию. Оно опубликовано на сайте и на страницах «Заповедного Подлеморья» в соцсетях.

Как сообщал «Байкал-Daily», многофункциональное экологическое судно официально представили ещё два года назад, в июне 2020-го.

Это первое современное экосудно в России, построенное специально для Байкала, благодаря ему сделан ещё дин шаг по сохранению уникального водоема, тогда глава Бурятии Алексей Цыденов.

Судно способно заправлять топливом и маслом водные суда, принимать для утилизации различные отходы, а также канализационные стоки и нефтепродукты с других судов. Также анонсировалось, что судно способно перерабатывать и очищать нефтесодержащие и сточные воды, чтобы сбрасывать уже очищенную воду в озеро.

- Сегодня на Байкале эксплуатируется много судов, однако эффективной системы очистки вод с нефтепродуктами, которые нужно утилизировать, не было. Сейчас создано уникальное судно, которое может принимать и жидкие отходы — это льяльные и подсланевые воды, и твёрдые бытовые отходы. Судно ещё является и бункеровщиком — оно может производить заправку других судов. Его специально проектировали для озера Байкал. И на всех внутренних водных путях страны, на Волге, Неве, таких судов ещё не было, — заявлял Алексей Цыденов.

Длина судна составляет 51,6 м, ширина — 10,23 м, высота борта — 2,6 м, осадка — 1,80 м.

Судно будет курсировать по Байкалу, причаливая в местах наибольшего скопления водного транспорта. Это даст возможность значительно сократить количество сточных вод и сухого мусора, которые загрязняют озеро.

Экологический танкер обошёлся в 625 млн рублей.

Байкал экология

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