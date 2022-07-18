В Бурятии запустили экологическое судно для очистки Байкала

Судно будет курсировать по Байкалу, причаливая в местах наибольшего скопления водного транспорта
На озере Байкал в Бурятии ввели в эксплуатацию экологический танкер-бункировщик «Георгий Москалёв». Судно предназначено для заправки топливом и маслом других судов, а также приёма с судов нефтесодержащих и твёрдых бытовых отходов, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Танкер-бункировщик «Георгий Москалёв» будет вести приёмку отходов согласно утверждённому расписанию. Оно опубликовано на сайте и на страницах «Заповедного Подлеморья» в соцсетях.
Как сообщал «Байкал-Daily», многофункциональное экологическое судно официально представили ещё два года назад, в июне 2020-го.
Это первое современное экосудно в России, построенное специально для Байкала, благодаря ему сделан ещё дин шаг по сохранению уникального водоема, тогда глава Бурятии Алексей Цыденов.
Судно способно заправлять топливом и маслом водные суда, принимать для утилизации различные отходы, а также канализационные стоки и нефтепродукты с других судов. Также анонсировалось, что судно способно перерабатывать и очищать нефтесодержащие и сточные воды, чтобы сбрасывать уже очищенную воду в озеро.
- Сегодня на Байкале эксплуатируется много судов, однако эффективной системы очистки вод с нефтепродуктами, которые нужно утилизировать, не было. Сейчас создано уникальное судно, которое может принимать и жидкие отходы — это льяльные и подсланевые воды, и твёрдые бытовые отходы. Судно ещё является и бункеровщиком — оно может производить заправку других судов. Его специально проектировали для озера Байкал. И на всех внутренних водных путях страны, на Волге, Неве, таких судов ещё не было, — заявлял Алексей Цыденов.
Длина судна составляет 51,6 м, ширина — 10,23 м, высота борта — 2,6 м, осадка — 1,80 м.
Судно будет курсировать по Байкалу, причаливая в местах наибольшего скопления водного транспорта. Это даст возможность значительно сократить количество сточных вод и сухого мусора, которые загрязняют озеро.
Экологический танкер обошёлся в 625 млн рублей.
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