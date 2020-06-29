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Судну для сбора отходов на Байкале в Бурятии дали имя Героя Советского Союза Москалёва

Судну для сбора отходов на Байкале в Бурятии дали имя Героя Советского Союза Москалёва
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Экологическое судно спустили на воду в воскресенье в Турке

28 июня в селе Турка Прибайкальского района Бурятии прошла приёмка многофункционального экологического судна, танкера-бункеровщика. Экологическое судно способно заправлять топливом и маслом водные суда, принимать для утилизации как жидкие, так и твёрдые отходы, а также канализационные стоки и нефтепродукты с других судов. Судно способно перерабатывать и очищать нефтесодержащие и сточные воды, чтобы сбрасывать уже чистую воду в озеро Байкал, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Судну присвоили имя Героя Советского Союза Георгия Москалёва.

- Сегодня на Байкале эксплуатируется много судов, но эффективной системы очистки вод с нефтепродуктами, которые необходимо утилизировать, не было. Сейчас создано уникальное судно, которое может принимать и жидкие отходы – это льяльные и подсланевые воды, и твёрдые бытовые отходы. Судно ещё является и бункеровщиком – оно способно производить заправку других судов. Его специально проектировали для озера Байкал. И на всех внутренних водных путях страны, на Волге, Неве таких судов ещё не было, - подчеркнул Алексей Цыденов.


Решение о строительстве экологического судна было принято в 2017 году после визита в Бурятию министра транспорта России.

- Тогда было принято три решения: первое, это провести в Турке дноуглубительные работы, чтобы порт мог постоянно принимать суда. Второе – передача республике земснаряда, который у нас теперь будет работать постоянно. И третье – строительство данного экологического судна, стоимостью более 600 млн рублей, которое сегодня принимаем. И мы видим, все что было озвучено – сделано, - сказал Алексей Цыденов.

Экологическое судно было построено за два года в рамках государственного контракта ПАО «Восточно-Сибирское речное пароходство» на общую сумму 625 млн рублей по заказу ФКУ «Речводпуть» Росморречфлота. Длина нового судна составляет 51,6 метра, ширина 10,23 метра, высота борта 2,6 метра. Осадка 1,80 метра. На танкере-бункеровщике будет работать экипаж в составе семи человек.

Новое экологическое судно будет курсировать по Байкалу, причаливая в местах наибольшего скопления водного транспорта. Это позволит значительно сократить количество сточных вод и сухого мусора, загрязняющих озеро. Экологическое судно передано в оперативное управление ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей».

- Такого корабля пока нет нигде, оно первое в своем роде. Судно будет решать вопросы экологии. Эксплуатация многофункционального экологического судна позволит существенно изменить ситуацию в сфере водного транспорта и улучшить экологическую ситуацию на Байкале, - сказал и.о. руководителя ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей» Александр Байкалов.

Уникальному кораблю присвоено имя Героя Советского Союза Георгия Москалева, работавшего в довоенные годы на Байкало-Селенгинском техническом участке пути, а впоследствии ставшим известным советским художником. В церемонии приёмки судна принял участие его сын Олег Москалёв, который пожелал кораблю успешной и эффективной работы по защите экологии озера Байкал.

- Наша семья выражает огромную благодарность, что такой полезный для экологии Байкала корабль будет носить имя моего отца. Хочу пожелать хорошего плавания кораблю и как говорят моряки – «семь футов под килем», - сказал Олег Москалев.


Сегодня на Байкале зарегистрировано более семи тысяч единиц маломерного флота. При этом, ранее прием нефтесодержащих и сточных вод выполняла только одна станция комплексной переработки судовых отходов, находящаяся на значительном удалении от северных районов озера. Новое экологическое судно способно осуществлять рейсы по всему озеру.

Планируется, что танкер-бункеровщик имени Героя Советского Союза Георгия Москалёва будет закреплен в порту Турка особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань».
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