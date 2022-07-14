«Арканьи игры» проходили в селе Алыгджер
В Иркутской области состоялся традиционный общеродовой праздник «Аргамчи-Ыры». Это возрождённый праздник единения народов Тофаларии, где встречаются роды и племена. На празднике в Алыгджере выбрали лучшего мергена Тофаларии, лучшую хозяйку чума и мастерицу по декоративно-прикладному творчеству.
По тофаларским обычаям участники завязывали цветные ленточки на дереве, загадывая желание, жгли костёр. О благополучии присутствующих помолился местный шаман. Чтобы задобрить духов местности, он провёл ритуал очищения, сообщает пресс-служба управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.
По информации районного центра народного творчества и досуга, мергеном Тофаларии в этом году стал Павел Мишаков. Лучшей хозяйкой чума назвали Ксению Васюкову. А среди мастериц по декоративно-прикладному творчеству равной не было Ирине Варанкиной.
В Иркутской области встретили тофаларский праздник «Аргамчи-Ыры»
Общество, Фото:
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