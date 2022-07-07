Минобороны рассказало, как сержант из Бурятии спас командира

«В бою было уничтожено два вражеских бронетранспортера и до 25 человек личного состава», - сообщает Минобороны
Минобороны России рассказало о подвиге сержанта Евгения Берёза, участвующего в спецоперации на Украине. Евгений Берёза уроженец села Хохотуй Забайкальского края, сейчас служит по контракту в Бурятии.
По данным Минобороны, подразделение, в состав которого входил сержант Евгений Берёза, обеспечивало оборону населённого пункта в заданной зоне ответственности. Позиции подразделения атаковали боевые машины.
- В ходе ожесточённого боя командир машины, в экипаже которой действовал Евгений, получил тяжёлое ранение. Сержант Берёза, проявляя мужество и отвагу, под непрекращающимся огнём эвакуировал его в безопасную зону, оказал ему первую медицинскую помощь, чем спас ему жизнь, - сообщает Минобороны.
Затем Евгений вернулся к машине, занял место командира и продолжил вести бой.
- Благодаря умелым и решительным действиям, а также профессиональным практическим навыкам сержанта Берёзы в бою было уничтожено два вражеских бронетранспортера и до 25 человек личного состава, - отмечает Министерство обороны.
В соцсетях жители Бурятии и Забайкальского края желают земляку скорейшего выздоровления.
Как сообщал «Байкал-Daily», 29 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил звезду Героя России Балдану Цыдыпову, который спас 150 сослуживцев.
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