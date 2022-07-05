Улан-удэнец через прокуратуру добился направления на медико-социальную экспертизу

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчине бессрочно установлена II группа инвалидности



Улан-удэнец не получил направления на медико-социальную экспертизу для установления инвалидности. Для разбирательства он обратился в прокуратуру.



Заявитель в 2020 году перенёс инфаркт и операцию на сердце, что является показанием для оформления инвалидности. Между тем медицинскими работниками своевременно не выписаны направления на прохождение анализов и специалистов, не сформировано направление на медико-социальную экспертизу.



Главному врачу Городской поликлиники № 3 внесено представление прокурора, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, гражданин направлен на медико-социальную экспертизу.



Решением бюро медико-социальной экспертизы заявителю установлена II группа инвалидности бессрочно, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

