В Улан-Удэ бассейн ФСК закроют на 3 недели

С 11 по 31 июля в нём пройдут ежегодные профилактические работы



В Улан-Удэ стал известен график работы бассейна в физкультурно-спортивном комплексе в июле. Об этом сообщает пресс-служба дирекции спортивных сооружений.



С 11 по 31 июля бассейн не будет работать в связи с ежегодными профилактическими и ремонтными работами.



Напомним, что летом в ФСК закрываются на ремонт специализированные залы. Зал тенниса не будет работать с 25 по 31 июля, а также с 15 по 25 августа. В настоящее время по 31 июля закрыт зал дзюдо, по 11 июля – зал борьбы.

