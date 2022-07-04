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В Улан-Удэ бассейн ФСК закроют на 3 недели

В Улан-Удэ бассейн ФСК закроют на 3 недели
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
С 11 по 31 июля в нём пройдут ежегодные профилактические работы

В Улан-Удэ стал известен график работы бассейна в физкультурно-спортивном комплексе в июле. Об этом сообщает пресс-служба дирекции спортивных сооружений.

С 11 по 31 июля бассейн не будет работать в связи с ежегодными профилактическими и ремонтными работами.

Напомним, что летом в ФСК закрываются на ремонт специализированные залы. Зал тенниса не будет работать с 25 по 31 июля, а также с 15 по 25 августа. В настоящее время по 31 июля закрыт зал дзюдо, по 11 июля – зал борьбы.
Улан-Удэ спорт ФСК бассейн ремонт

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