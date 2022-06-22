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В дацане в Бурятии запускают цех по переработке овечьей шерсти

В дацане в Бурятии запускают цех по переработке овечьей шерсти
Общество,  Фото:пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России
Уже начался выпуск пробных войлочных продуктов

Единственный в России цех по переработке всех видов овечьей шерсти тестируют и в скором времени запустят в Иволгинском дацане Бурятии. К настоящему времени завершён капитальный ремонт помещения и произведён монтаж системы отопления. Сейчас проводятся пуско-наладочные работы, обучение по работе на станках и пробный выпуск продукции.

В эти дни началось тестирование и выпуск первых войлочных продуктов. В качестве сырья используются все виды шерсти овец забайкальской породы. Поэтапно запускаются станки по переработке, мойке, размельчению и изготовлении войлока. На первых испытаниях уже удалось получить тонкий войлок для пошива и утепления одежды, шитья подушек, одеял, подкладок для курток и прочего.

- Самнагдасан нөөцөөр хүнжэлэ жэхэ болно. Из расчёсанной шерсти можно шить одеяло. Зүүгээр хатхагдасан эсхийгээс элдэб янзын хувцас оёжо болно. Теперь из иглопробивного войлока можно шить тёплую одежду. Энэ 15 метр эсхийгээр жижиг нярай хүүгэдтэй тусгай комбинзон мэтэ хувцас оёгдохонь. Из 15-метрового войлока для детей будут изготовлены комбинезоны и куртки, - написал на своей странице в соцсети Хамбо Лама Дамба Аюшеев.

Когда закончатся испытания, при цехе будет запущен пункт приёма шерсти.

- Всем фермерам уже нужно собирать шерсть для сдачи. Как это будет происходить, напишем позже. Условия приёма шерсти овец и сроки поставки решатся позже, - сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России. 
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