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В Улан-Удэ улицу Терешковой ремонтируют даже ночью

В Улан-Удэ улицу Терешковой ремонтируют даже ночью
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Ремонт одной из основных магистральных дорог города в самом разгаре

На улице Терешковой в Улан-Удэ в самом разгаре ремонт дороги. Сейчас работы идут на втором участке объекта – от бульвара Карла Маркса до перекрёстка с улицей Геологическая. Участок закрыт для движения до 4 июля, напомнили в мэрии.

 
Как сообщал «Байкал-Daily», за ремонт дороги Улан-Удэ заплатит 79,3 млн рублей. За годы эксплуатации дорога на Терешковой при высокой транспортной нагрузке пришла в ненормативное состояние.

Ремонт участка протяжённостью 1,5 км ведёт подрядная организация «Доринвест». Работы разбиты на шесть этапов – по три участка на каждом направлении движения.

- Производим работы по устройству бортовых камней, уже выполнили фрезерование, скоро будем готовить участок под асфальт. Работаем в две смены, днём – 20 человек, ночью – семь человек. Помимо дорожных работ, будем устанавливать новое освещение, расширять посадочные площадки трамвайных остановок, - рассказал заместитель директора ООО «Доринвест» Александр Балабанов.


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