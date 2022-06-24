В Улан-Удэ улицу Терешковой ремонтируют даже ночью







Как сообщал «Байкал-Daily», за ремонт дороги Улан-Удэ



Ремонт участка протяжённостью 1,5 км ведёт подрядная организация «Доринвест». Работы разбиты на шесть этапов – по три участка на каждом направлении движения.



- Производим работы по устройству бортовых камней, уже выполнили фрезерование, скоро будем готовить участок под асфальт. Работаем в две смены, днём – 20 человек, ночью – семь человек. Помимо дорожных работ, будем устанавливать новое освещение, расширять посадочные площадки трамвайных остановок, - рассказал заместитель директора ООО «Доринвест» Александр Балабанов.





Как сообщал «Байкал-Daily», за ремонт дороги Улан-Удэ заплатит 79,3 млн рублей . За годы эксплуатации дорога на Терешковой при высокой транспортной нагрузке пришла в ненормативное состояние.Ремонт участка протяжённостью 1,5 км ведёт подрядная организация «Доринвест». Работы разбиты на шесть этапов – по три участка на каждом направлении движения.- Производим работы по устройству бортовых камней, уже выполнили фрезерование, скоро будем готовить участок под асфальт. Работаем в две смены, днём – 20 человек, ночью – семь человек. Помимо дорожных работ, будем устанавливать новое освещение, расширять посадочные площадки трамвайных остановок, - рассказал заместитель директора ООО «Доринвест» Александр Балабанов.

На улице Терешковой в Улан-Удэ в самом разгаре ремонт дороги. Сейчас работы идут на втором участке объекта – от бульвара Карла Маркса до перекрёстка с улицей Геологическая. Участок закрыт для движения до 4 июля, напомнили в мэрии.