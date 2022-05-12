В Улан-Удэ улицу Терешковой отремонтируют почти за 80 млн

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Финансовый аналитик из Бурятии: «Сконцентрируйтесь на долгосрочной перспективе» Экономика, О том, что сейчас стоит покупать, на что обратить внимание, каким будет курс доллара в ближайшем будущем и прочих важных вопросах «Байкал-Daily» поговорил с финансовым аналитиком, частным инвестором Александром Доржиевым