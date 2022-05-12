За годы эксплуатации при высокой транспортной нагрузке дорога пришла в ненормативное состояние
В Улан-Удэ отремонтируют одну из центральных дорог – улицу Терешковой. Торги завершены, победителем стало ООО «Доринвест». Сумма контракта составила 79,3 млн рублей, сообщили в пресс-службе мэрии.
Улица Терешковой – одна из центральных в столице Бурятии. Здесь расположены скверы, памятники, драмтеатр, институт культуры, кафе и магазины. За годы эксплуатации при такой высокой транспортной нагрузке дорога пришла в ненормативное состояние.
Длина улицы Терешковой составляет около 1,5 км. Чтобы не перекрывать дорогу полностью, принято решение разбить ремонт на этапы. Это даст возможность организовать удобные схемы объезда.
- Для уменьшения неудобства для горожан, работы будут выполнены в минимально сжатые сроки. Предварительно сформированы места перекрытия и графики перекрытия этой улицы. Дополнительно мы доведём эту информацию до наших жителей, - отметил начальник управления дорожного строительства администрации Улан-Удэ Павел Maлыx.
На улице отремонтируют дорожное покрытие и бордюрный камень. Обновят разметку и дорожные знаки.
Отметим, на улице Терешковой в конце 2020 года после реконструкции был открыт сквер «Ровесникам, ушедшим в бой». Там обустроили зелёный сквер с тротуарами, торшерным освещением, автомобильной парковкой. Для детей была создана площадка по военной тематике. Стоимость реконструкции объекта составила 44,62 млн рублей, в том числе 43,72 млн рублей - федеральные средства.
После того, как улицу Терешковой отремонтируют, подъезд к скверу должен стать ещё более комфортным и удобным.
В Улан-Удэ улицу Терешковой отремонтируют почти за 80 млн
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