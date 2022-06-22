Туристический поезд ходит из Иркутска и Улан-Удэ
Российский сервис Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, на каком туристическом поезде они бы поехали в путешествие.
В тройку самых желанных туристических поездов в России вошли «Байкальский экспресс» (35%), «Жемчужина Кавказа» (21%) и «Рускеальский экспресс» (14%).
«Байкальский экспресс» совершает увлекательный круиз на озеро Байкал из Иркутска и Улан-Удэ. Как сообщал «Байкал-Daily», из Улан-Удэ поезд начал ходить в марте. В зимний период «Байкальский экспресс» будут пускать в праздники и даты каникул. Летом поезд курсирует каждые выходные.
Туристический поезд «Жемчужина Кавказа» — это уникальное круизное путешествие на юг России. За одну поездку можно увидеть побережье Каспийского моря, чистейшие изумрудные реки с водопадами, захватывающие дух горные пейзажи, Нихалойские водопады, мечеть «Сердце Чечни» — самую большую в Европе, гору Эльбрус — самую высокую вершину Европы, один из старейших городов России Дербент с его величественной цитаделью Нарын-Кала.
«Рускеальский экспресс» — ретропоезд на паровозной тяге, курсирующий между Сортавалой и горным парком «Рускеала» в Карелии.
Семь самых желанных туристических поезда в России:
1. «Байкальский экспресс», 35%
2. «Жемчужина Кавказа», 21%
3. «Рускеальский экспресс», 14%
4. «Сочи», 10%
5. «В Сибирь», 8%
6. «Сказы Поволжья», 7%
7. «Серебряный маршрут», 4%
«Байкальский экспресс» возглавил топ самых желанных туристических поездов
Общество, Фото:
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