Из Улан-Удэ запустили туристический «отель на колёсах» на Байкал

Общество, Фото: Татьяна Яковлева

Поезд «Байкальский экспресс» совершил первую поездку из Улан-Удэ



Из Улан-Удэ запустили круизный туристический поезд «Байкальский экспресс». Первый рейс состоялся с 11 по 13 марта.



В пути следования пассажиры с комфортом размещаются в «отеле на колёсах», день посвящают знакомству с достопримечательностями, а ночь проводят в поезде. Купейные вагоны оборудованы душевой кабиной, в туалетах сенсорные краны для бесконтактной подачи воды, а также электросушилки для рук. В одной из комнат есть пеленальный столик для пассажиров с маленькими детьми.



В каждом купе есть система кондиционирования, розетки для зарядки мобильных устройств, сейф, столики и раскладывающееся спальное место. Также купе оборудованы кнопкой вызова проводника.



– Особенно порадовал и даже удивил комфорт и качество обслуживания. Проводники отвечали на все вопросы и помогали, а в пути было идеально чисто, – сказала «Байкал-Daily» участница поездки Ирина.



В вагоне-ресторане можно попробовать блюда байкальской кухни с неповторимым местным колоритом – бурятский плов, байкальскую уху из сига, омуль, запеченный в фольге с кедровыми орешками, и другие деликатесы.



В зимний период туристические поезда будут пускать в праздники и даты каникул. Летом поезд будет курсировать каждые выходные с июня по август.



– Экскурсионная программа будет дорабатываться. Как перевозчик мы заинтересованы в людях, и открыты для туроператоров, которые могут разнообразить программу предложениями для наших путешественников, – заключил Дмитрий Жарий.



До конца месяца туристические поезда совершат ещё два круиза –18 и 25 марта по маршруту Иркутск – Слюдянка – Байкал – Иркутск. Обратно пассажиры вернутся в воскресенье. Сейчас ориентировочная стоимость тура из Иркутска составляет 5818 рублей, из Улан-Удэ 8470.