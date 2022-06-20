Старший сержант вынес из-под огня раненого командира взвода
Уроженцу Тувы, старшему сержанту Мергену Донгаку присвоено звание Героя Российской Федерации. Звание присвоено указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. Военнослужащий вынес из-под огня раненого командира взвода и принял командование на себя в бою с превосходящими силами противника. Донгак не только смог отбить все атаки противника, но и обратил его в бегство.
Подразделению, в состав которого входило отделение старшего сержанта Донгака была поставлена задача – удерживать под контролем переправу для обеспечения оперативного продвижения Российских войск вглубь территорий, подконтрольных украинским националистам. Противник, пытаясь сорвать наступление, бросил большие силы на овладение переправой. Подразделение сержанта Донгака вступило в бой с превосходящими силами противника.
В ходе боестолкновения был тяжело ранен командир взвода. Мерген Донгак оказал ему медицинскую помощь и вынес из-под огня в безопасное место, после чего принял командование взводом на себя. Взвод под командованием старшего сержанта успешно отразил все атаки превосходящих сил противника. Оставшиеся в живых боевики обратились в бегство. После боя Мерген обеспечил эвакуацию командира взвода в медицинский отряд специального назначения, чем спас ему жизнь. Об этом сообщает официальный портал Республики Тыва.
Уроженцу Тувы присвоено звание Героя России
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