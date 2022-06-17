Байкал вошёл в топ-10 мест для летней рыбалки



1. Река Волга, 30%

2. Ладожское и Онежское озёра (Карелия, Ленинградская область), 14%

3. Чёрное и Азовское моря (Крым, Краснодарский край), 13%

4. Река Лена, 11%

5. Озеро Байкал, 8%

6. Река Ангара, 6%

7. Озеро Селигер (Тверская область), 6%

8. Рыбинское водохранилище (Ярославская область), 5%

9. Река Дон (Воронеж и Ростов-на-Дону), 5%

10. Истринское водохранилище (Московская область), 2%







Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и определил, на каких водоёмах страны водится больше всего рыбы.30% туристов регулярно выезжают на рыбалку на побережье реки Волги. Самые «клёвые» места можно найти в Тверской, Самарской, Саратовской, Астраханской, Волгоградской областях и республике Татарстан.На втором месте — Ладожское и Онежское озёра в Карелии и Ленинградской области — 14%. «Бронзу» в рейтинге самых лучших направлений для рыбалки получила морская рыбалка в Крыму и Краснодарском крае. Байкал оказался на пятом месте.13% туристов летний отпуск проводят за рыбалкой в открытом море.