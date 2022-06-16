Сёла Тувы могут выиграть до миллиона за трезвость

В республике учредили конкурс «Трезвое село»



Власти Тувы намерены поощрять поселения денежными премиями за борьбу с алкоголизацией населения. Для этого правительство республики учредило конкурс «Трезвое село», который будет проведён уже в этом году. Его цель – стимулировать сельское население к уменьшению потребления алкоголя.



Сегодня поселения Тувы могут официально подать заявки на участие в конкурсе: положение о нём уже утверждено и действует. Чтобы село стало участником конкурса, его жители на общем сходе должны принять решение о объявлении своего поселения «территорией трезвости». Оно должно быть поддержано хуралом представителей и содержать план мер, которые село собирается реализовать в соответствии с задачами конкурса. Не дожидаясь учреждения конкурса, «зоной трезвости» уже объявили себя сёла Чазылары, Шуй, Хемчик, Эйлиг-Хем, Ак-Эрик.



Итоги конкурса будут подведены в конце 2022 года. Критериев оценки лучших участников более 20. Среди ключевых – снижение потребления (продаж) легального алкоголя, сокращение количества совершенных в состоянии алкогольного опьянения правонарушений и преступлений, выявление точек нелегальной торговли спиртным, работа с неблагополучными семьями, с лицами, нуждающимися в лечении от алкогольной зависимости и другие.



Победителей определят в трёх группах: большие (от 1 до 5 тысяч жителей), средние (от 200 до 1 тысячи) и малые (менее 200) сёла. Для больших и средних поселений размер главной премии установлен в 1 млн рублей, для малых – 600 тысяч. Кроме того, предусмотрены денежные бонусы за вторые и третьи места – от 500 до 100 тысяч рублей, сообщает официальный портал Республики Тыва.

