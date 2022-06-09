Школы Бурятии планируют оснастить бесплатным Wi-Fi

Начало установки оборудования намечено на конец 2024 года



В школах Бурятии собираются предоставить доступ к бесплатному Wi-Fi. В 2022 году около 20 субъектов участвуют в пилотном проекте. На их примере произведут анализ того, что нужно сделать, а также какое оборудование необходимо установить в учреждениях.



- Бурятия стоит в очереди на 2024 год. Будет выделено финансирование на обследование школ, а потом специалисты сформируют техническое задание. Планируется, что с конца 2024 года начнётся установка оборудования в школах республики, - рассказал врио министра образования и науки Бурятии Валерий Поздняков.



Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, нововведение призвано упростить ситуацию с подключением к интернету гаджетов во время уроков. Школьникам будет удобнее использовать образовательную платформу.



Ещё одной особенностью является то, что с помощью бесплатного Wi-Fi не удастся посетить посторонние ресурсы для игр и развлечений. На этот случай автоматический контент-фильтр будет запрещать к ним доступ.



По словам Валерия Позднякова, в школах Бурятии ведётся работа по техническому оснащению, каждая из них обеспечена доступом в интернет. Скорость соединения в сёлах достигает 50 Мбит/с, а в городах 100 Мбит/с. При этом почти 99% заведений обеспечены оптоволоконной связью.



- В 2022 году Минцифра вышла с предложением. Так, учреждениям, где не хватает скорости, её хотят довести до 500 Мбит/с. Для образовательного заведения это будет совершенно бесплатно, но нужно будет обосновать увеличение. Например, для проведения демо-экзаменов. У нас создано более 40 лабораторий в учреждениях среднего профессионального образования, где это будет оправдано, - уточнил врио министра образования и науки Бурятии.

