Земляки с почестями встретили вернувшегося из Украины жителя Бурятии

Военнослужащего сопроводила домой автоколонна с флагами



Сегодня жители Закаменского района Бурятии торжественно встретили военнослужащего Виктора, вернувшегося из Украины. На встречу сельчане отправились автоколонной с флагами, сообщается в группе «Закамна-инфо. 24/7».



Жители Закаменска и представители ведомств поприветствовали своего земляка аплодисментами. Ему преподнесли каравай по русским обычаям и хадак – по бурятским. Для вернувшегося военные местные творческие коллективы исполнили танец и песню.



После праздничного мероприятия Виктора и его близких до дома сопроводила автоколонна.



Сам Виктор прокомментировал своё участие в спецоперации скромно: «Было тяжело. Я рад, что снова дома. Пока планирую отдохнуть, буду встречаться с учащимися школ, проводить беседы о воспитании чувства патриотизма».



Мама Виктора Елена рассказала, что невероятно счастлива, что сын вернулся домой.



- Для меня было тяжёлым это время, когда сын был там, сейчас я рада, что он дома. Каждой маме ждущей своих сыновей, я желаю такого подарка судьбы, чтобы сыновья вернулись живыми и здоровыми, - пожелала Елена.



