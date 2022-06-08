Земляки с почестями встретили вернувшегося из Украины жителя Бурятии

Военнослужащего сопроводила домой автоколонна с флагами
Сегодня жители Закаменского района Бурятии торжественно встретили военнослужащего Виктора, вернувшегося из Украины. На встречу сельчане отправились автоколонной с флагами, сообщается в группе «Закамна-инфо. 24/7».
Жители Закаменска и представители ведомств поприветствовали своего земляка аплодисментами. Ему преподнесли каравай по русским обычаям и хадак – по бурятским. Для вернувшегося военные местные творческие коллективы исполнили танец и песню.
После праздничного мероприятия Виктора и его близких до дома сопроводила автоколонна.
Сам Виктор прокомментировал своё участие в спецоперации скромно: «Было тяжело. Я рад, что снова дома. Пока планирую отдохнуть, буду встречаться с учащимися школ, проводить беседы о воспитании чувства патриотизма».
Мама Виктора Елена рассказала, что невероятно счастлива, что сын вернулся домой.
- Для меня было тяжёлым это время, когда сын был там, сейчас я рада, что он дома. Каждой маме ждущей своих сыновей, я желаю такого подарка судьбы, чтобы сыновья вернулись живыми и здоровыми, - пожелала Елена.
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Общество, Фото:
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