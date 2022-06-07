В Бурятии опровергли фейки о «биологической диверсии»



- не рекомендуется употребление воды в питьевых и хозяйственно-бытовых целях из источников, качество воды которых неизвестно и не контролируется;

- необходимо соблюдать общие правила личной гигиены, включая обработку фруктов и овощей перед их употреблением с последующим ополаскиванием кипятком, тщательное мытье рук и др.;

- при появлении симптомов необходимо обратиться за медицинской помощью.



К слову, подобные фейковые сообщения в мессенджерах распространялось ещё в мае. Сейчас, видимо, начался новый цикл рассылок.



В мессенджерах распространяется информация якобы о готовящейся биологической диверсии, которая связана с ситуацией на Украине. В пересылаемом сообщении говорится о появлении холерной палочке в воде. Для «убедительности» автор ссылается на слова якобы главного врача одной из городских больниц.В управлении Роспотребнадзора по Бурятии информацию назвали недостоверной и полностью опровергли её.- Распространяемая информация о якобы обнаружении в воде холерных вибрионов не соответствует действительности. Управлением Роспотребнадзора по Бурятии осуществляется постоянный лабораторный мониторинг качества воды по санитарно-химическим, вирусологическим, микробиологическим показателям, включая и выявление возбудителей холерных вибрионов, - сообщили в пресс-службе ведомства.Что касается мер профилактики холеры, то они такие же, как и при обычных острых кишечных инфекциях: