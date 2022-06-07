 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 июня

06 июня

Популярное

В Бурятии опровергли фейки о «биологической диверсии»

В Бурятии опровергли фейки о «биологической диверсии»
Общество,  Фото:pexels.com
В чаты рассылают сообщения о якобы холерной палочке в воде

В мессенджерах распространяется информация якобы о готовящейся биологической диверсии, которая связана с ситуацией на Украине. В пересылаемом сообщении говорится о появлении холерной палочке в воде. Для «убедительности» автор ссылается на слова якобы главного врача одной из городских больниц.

В управлении Роспотребнадзора по Бурятии информацию назвали недостоверной и полностью опровергли её.

- Распространяемая информация о якобы обнаружении в воде холерных вибрионов не соответствует действительности. Управлением Роспотребнадзора по Бурятии осуществляется постоянный лабораторный мониторинг качества воды по санитарно-химическим, вирусологическим, микробиологическим показателям, включая и выявление возбудителей холерных вибрионов, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Что касается мер профилактики холеры, то они такие же, как и при обычных острых кишечных инфекциях:

- не рекомендуется употребление воды в питьевых и хозяйственно-бытовых целях из источников, качество воды которых неизвестно и не контролируется;
- необходимо соблюдать общие правила личной гигиены, включая обработку фруктов и овощей перед их употреблением с последующим ополаскиванием кипятком, тщательное мытье рук и др.;
- при появлении симптомов необходимо обратиться за медицинской помощью.

К слову, подобные фейковые сообщения в мессенджерах распространялось ещё в мае. Сейчас, видимо, начался новый цикл рассылок. 
Роспотребнадзор фейк спецоперация на Украине

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии опровергли фейки о «биологической диверсии»
В Бурятии опровергли фейки о «биологической диверсии»
Общество, 07.06.2022
В чаты рассылают сообщения о якобы холерной палочке в воде
В Бурятии подсчитывают водоплавающую и боровую дичь
В Бурятии подсчитывают водоплавающую и боровую дичь
Общество, 07.06.2022
Госинспекторы считают птиц на пролёте и в гнёздах
В Бурятии прокуратура помогла в получении пособия по потере кормильца
В Бурятии прокуратура помогла в получении пособия по потере кормильца
Общество, 07.06.2022
По документам отца не было, что стало загвоздкой в получении помощи  
В Бурятии не осталось лесных пожаров
В Бурятии не осталось лесных пожаров
Общество, 07.06.2022
Накануне потушили один очаг
В Бурятии град и ливень размыли дорогу
В Бурятии град и ливень размыли дорогу
Общество, 07.06.2022
«Всё встало», - отмечает водитель, отправившийся в соседнее село
Рейсы на Ольхон из Улан-Удэ пользуются бешеным спросом
Рейсы на Ольхон из Улан-Удэ пользуются бешеным спросом
Общество, 07.06.2022
Осталось лишь немного билетов на конец лета
Жительницу Бурятии через суд обязали использовать маткапитал законно
Жительницу Бурятии через суд обязали использовать маткапитал законно
Общество, 07.06.2022
Женщина потратила деньги на цели, не предусмотренные законом
В Закаменском районе Бурятии проведут юбилейный «Сурхарбан»
В Закаменском районе Бурятии проведут юбилейный «Сурхарбан»
Общество, 07.06.2022
Мероприятие посвящено празднованию 95-летию района
На Ольхоне пройдёт борцовский турнир памяти Михаила Елбаскина
На Ольхоне пройдёт борцовский турнир памяти Михаила Елбаскина
Общество, 07.06.2022
Соревнования состоятся в начале августа
В Бурятии разыгралась непогода
В Бурятии разыгралась непогода
Общество, 07.06.2022
Местами возможен град
В Бурятии состоится фестиваль исторической реконструкции
В Бурятии состоится фестиваль исторической реконструкции
Общество, 06.06.2022
Будет проведён турнир по историческому фехтованию
В Прибайкалье призвали быть осторожней с жабами
В Прибайкалье призвали быть осторожней с жабами
Общество, 06.06.2022
В водоёмах и лужах может обитать краснокнижное земноводное
Тува примет первый в России фестиваль шаманизма
Тува примет первый в России фестиваль шаманизма
Общество, 06.06.2022
В рамках мероприятия пройдёт ежегодный съезд шаманов России
Музейщики ДФО соберутся в Улан-Удэ на ассамблею
Музейщики ДФО соберутся в Улан-Удэ на ассамблею
Общество, 06.06.2022
Бурятия примет первую Байкальскую ассамблею музеев Дальнего Востока

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^