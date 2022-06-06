Уроженец Бурятии уберёг жительницу Красноярска от мошенников

В Красноярске полицейские вручили благодарность уроженцу Бурятии Доржи Ангапову, работающему в салоне сотовой связи. Он спас 81-летнюю пенсионерку, не дав ей перевести деньги мошенникам.
Пожилая женщина обратилась к сотруднику салона связи в выходные с просьбой перевести на счёт более четверти миллиона рублей. Это насторожило Доржи Ангапова.
Аферисты действовали по старой схеме. Они позвонили пожилой женщине и заявил, что её сын попал в ДТП, и что якобы в отношении него может быть возбуждено уголовное дело. Чтобы избежать ответственности, необходимы деньги. Взволнованная пенсионерка сообщила, что наличных у неё нет. В ответ мошенник предложил перевести деньги на счёт и продиктовал необходимые реквизиты. Женщина, не раздумывая, направилась в ближайший салон сотовой связи и попросила помощи консультанта в переводе 251 тысячи рублей.
Неравнодушный сотрудник, расспросив женщину о цели перевода крупной суммы денег, сразу же понял, что это мошенники. Он обратился в полицию. Таким образом, деньги женщины остались у неё, а с сыном она созвонилась и убедилась, что с ним всё в порядке.
- Обратилась бабушка, она хотела перевести 251 тысячу рублей на непонятный счёт, непонятному человеку. Я посмотрел, изучил и понял, что это мошенники. Позвонил в полицию, ребята приехали очень быстро, оперативно. Мужчина позвонил, дал трубку. Бабушка убедилась, что это мошенники, и всё. Её потом сотрудники сопроводили до дома, - рассказал Доржи Ангапов.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
- Молодой человек оказался неравнодушным, выполнив свой гражданский долг, помог пожилой женщине сохранить свои сбережения, - отметил начальник отдела полиции № 3 МУ МВД России «Красноярское» Андрей Митришкин, вручая Доржи благодарность и в подарок - билеты в театр.
Как сообщал «Байкал-Daily», аналогичная история произошла в феврале этого года и в Улан-Удэ. 42-летний улан-удэнец едва не стал жертвой мошенников, но сбережения ему сохранил неравнодушный сотрудник салона сотовой связи.