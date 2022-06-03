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Старший сержант из Бурятии погиб на Украине

Старший сержант из Бурятии погиб на Украине
Общество, 
Тумэну Нацакдоржиеву было 30 лет

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Бурятии, старший сержант Нацакдоржиев Тумэн Цыдыпович. Ему было 30 лет.

Тумэн родился 15 декабря 1991 года в селе Цакир Закаменского района. Окончил Цакирскую среднюю общеобразовательную школу-интернате художественно-эстетического направления.

- Учителя помнят его как старательного, дисциплинированного, отзывчивого, трудолюбивого и внимательного ученика. В школьные годы Тумэн принимал активное участие в мероприятиях и соревнованиях, - сообщается в группе «Закамна-инфо».

После окончания школы поступил в Агинский педагогический колледж на учителя начальных классов.

В декабре 2010 года Тумэна призвали на срочную службу, которую проходил в Иркутске.

После срочной службы продолжил службу по контракту в Улан-Удэ. В 2019 году получил звание старшего сержанта.

Награждён грамотой за достигнутые успехи в боевой подготовке, разумную инициативу, усердие, проявленную при исполнении должностных обязанностей, личную дисциплинированность. Получил медали «50 лет 36 Армии», «Восток -2018».

Погиб 19 мая.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Тумэн награждён орденом Мужества посмертно.

Прощание пройдёт 6 июня в селе Токчин Дульдургинского района Забайкальского края.

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