Старший сержант из Бурятии погиб на Украине

Тумэну Нацакдоржиеву было 30 лет



В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Бурятии, старший сержант Нацакдоржиев Тумэн Цыдыпович. Ему было 30 лет.



Тумэн родился 15 декабря 1991 года в селе Цакир Закаменского района. Окончил Цакирскую среднюю общеобразовательную школу-интернате художественно-эстетического направления.



- Учителя помнят его как старательного, дисциплинированного, отзывчивого, трудолюбивого и внимательного ученика. В школьные годы Тумэн принимал активное участие в мероприятиях и соревнованиях, - сообщается в группе «Закамна-инфо».



После окончания школы поступил в Агинский педагогический колледж на учителя начальных классов.



В декабре 2010 года Тумэна призвали на срочную службу, которую проходил в Иркутске.



После срочной службы продолжил службу по контракту в Улан-Удэ. В 2019 году получил звание старшего сержанта.



Награждён грамотой за достигнутые успехи в боевой подготовке, разумную инициативу, усердие, проявленную при исполнении должностных обязанностей, личную дисциплинированность. Получил медали «50 лет 36 Армии», «Восток -2018».



Погиб 19 мая.



За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Тумэн награждён орденом Мужества посмертно.



Прощание пройдёт 6 июня в селе Токчин Дульдургинского района Забайкальского края.



