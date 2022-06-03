В Улан-Удэ взяточнику не стали смягчать приговор

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Должностное лицо приговорили к условному лишению свободы



Железнодорожный районный суд Улан-Удэ признал виновным должностное лицо в получении взятки.



Судом установлено, что в 2017-2019 годы начальник службы по эксплуатации и содержанию инженерных сооружений одного из учреждений здравоохранения республики, пользуясь допущенными поставщиком светотехнического оборудования нарушениями сроков и условий исполнения контракта, получил от коммерческой организации три взятки на сумму 124 тысячи рублей. Эта сумму перечислила коммерческая организация на расчётный счёт супруги виновного.



Суд приговорил виновного к 4 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Кроме того, приговором суда назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных учреждениях, на 2 года 6 месяцев.



Не признав вину и не согласившись с приговором, осуждённый обжаловал его в апелляционном порядке.



- С учётом доводов прокурора судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда республики приговор оставлен без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

