 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 июня

02 июня

Популярное

В Улан-Удэ взяточнику не стали смягчать приговор

В Улан-Удэ взяточнику не стали смягчать приговор
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Должностное лицо приговорили к условному лишению свободы

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ признал виновным должностное лицо в получении взятки.

Судом установлено, что в 2017-2019 годы начальник службы по эксплуатации и содержанию инженерных сооружений одного из учреждений здравоохранения республики, пользуясь допущенными поставщиком светотехнического оборудования нарушениями сроков и условий исполнения контракта, получил от коммерческой организации три взятки на сумму 124 тысячи рублей. Эта сумму перечислила коммерческая организация на расчётный счёт супруги виновного.

Суд приговорил виновного к 4 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Кроме того, приговором суда назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных учреждениях, на 2 года 6 месяцев.

Не признав вину и не согласившись с приговором, осуждённый обжаловал его в апелляционном порядке.

- С учётом доводов прокурора судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда республики приговор оставлен без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии. 
прокуратура взятка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жительница Бурятии соврала об угрозе убийством
Жительница Бурятии соврала об угрозе убийством
Общество, 03.06.2022
Сельчанку наказали за ложный донос
В Улан-Удэ проведут мотоджимхану
В Улан-Удэ проведут мотоджимхану
Общество, 03.06.2022
Вход на соревнования свободный
В Бурятии сохранится пасмурная погода
В Бурятии сохранится пасмурная погода
Общество, 03.06.2022
Ожидаются грозы и сильный ветер

В Улан-Удэ отметят праздник стрижки овец
В Улан-Удэ отметят праздник стрижки овец
Общество, 02.06.2022
Мероприятие проведут в этнографическом музее
В Иркутской области пройдёт всероссийская паралимпийская выездка
В Иркутской области пройдёт всероссийская паралимпийская выездка
Общество, 02.06.2022
В соревнованиях по конному спорту среди лиц с ПОДА примут участие и спортсмены из Бурятии
Жителям Приамурья покажут «Искусство Бурятии»
Жителям Приамурья покажут «Искусство Бурятии»
Общество, 02.06.2022
Выставка в Благовещенске продлится по 7 августа
В возрождающемся дацане Бурятии проведут Ганжур хурал
В возрождающемся дацане Бурятии проведут Ганжур хурал
Общество, 02.06.2022
108 лам будут цитировать учения Будды Шакьямуни
В Монголии продолжат реинтродукцию лошади Пржевальского
В Монголии продолжат реинтродукцию лошади Пржевальского
Общество, 02.06.2022
Проект осуществляется совместно с чешскими зоологами
В Бурятии учреждения культуры взяли шефство над соцучреждениями
В Бурятии учреждения культуры взяли шефство над соцучреждениями
Общество, 02.06.2022
Театры, музеи, библиотеки и колледжи разработали мероприятия для детей из детских домов и реабилитационных центров республики
В Бурятии выберут логотип центра по культуре семейских
В Бурятии выберут логотип центра по культуре семейских
Общество, 02.06.2022
Конкурсные работы должны быть представлены не позднее 15 июня
Артисты бурятского балета отправятся на конкурс в Монголию
Артисты бурятского балета отправятся на конкурс в Монголию
Общество, 02.06.2022
Он пройдёт в середине июня в Улан-Баторе
В Иркутской области запустили лесопитомник на 600 тысяч сеянцев
В Иркутской области запустили лесопитомник на 600 тысяч сеянцев
Общество, 02.06.2022
Теплицы можно использовать с ранней весны и до поздней осени
В Улан-Удэ предложили урегулировать передвижение электросамокатов
В Улан-Удэ предложили урегулировать передвижение электросамокатов
Общество, 02.06.2022
Пойдут ли власти Улан-Удэ на установление лимита скорости, пока неизвестно

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^