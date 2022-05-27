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Актёр Александр Михайлов стал почётным гражданином Забайкалья

Актёр Александр Михайлов стал почётным гражданином Забайкалья
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкалья
В Чите открылся Забайкальский международный кинофестиваль

26 мая в Чите состоялась торжественная церемония открытия IX Забайкальского международного кинофестиваля. По дорожке цвета багульника – фирменного цвета кинофестиваля – прошли актёры театра и кино, режиссёры: Александр Михайлов, Дмитрий Харатьян, Арина Шарапова, Егор Кончаловский, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Дмитрий Павленко, Юрий Беляев, Татьяна Абрамова, Александр Михайлов, Анна Ардова, Евгений Дятлов, Ольга Красько, Лариса Шахворостова, Сергей Маховиков, Агния Кузнецова, Евгения Короткевич.

- Гости фестиваля познакомились с жюри: председателем Сергеем Пускепалисом, членами жюри Олесей Судзиловской, международными представителями Светой Страхинич и Артаваздом Егиазаряном, - сообщает оргкомитет фестиваля.

В рамках открытия кинофестиваля были вручены специальные награды. За большой личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Забайкальского края званием «Почётный гражданин Забайкальского края» удостоился президент Забайкальского кинофестиваля, заслуженный артист РСФСР Александр Михайлов. Знаком отличия «За усердие на благо Забайкальского края» был награждён Юрий Соломин, художественный руководитель «Государственного академического Малого театра». Награду получил уроженец Забайкальского края и коллега Юрия Мефодьевича по Малому театру Игорь Полуэктов.

За поддержку и развитие культуры Забайкальского края благодарственные письма губернатора Забайкальского края получили председатель организационного комитета Забайкальского международного кинофестиваля, председатель правления «Забайкальского землячества» Виктор Шкулёв и Сергей Фёдоров – член оргкомитета ЗМКФ, исполнительный директор «Забайкальского землячества».

Гостям была представлена конкурсная программа фестиваля, которая состоит из фильмов из Израиля, Италии, Шри-Ланка, Турции, Ирана, Индии, России. Программа «Новый Взгляд» собрала 5 лучших фильмов 2020-2022 годов производства, ориентированных на молодых людей от 14 до 23 лет. В завершении церемонии открытия зрителям был показан фильм режиссёра Егора Кончаловского.


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