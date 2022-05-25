Мастерицы региона соберутся в ленд-арт парке «Тужи»
В Забайкальском крае 18 июня пройдёт арт-фестиваль «Хатан-Дархан 2022: роль женщин в развитии креативных индустрий». Мероприятие в ленд-арт парке «Тужи» направлено на развитие доступного искусства, поддержку женского творческого сообщества. На фестивале гости познакомятся с традиционными и современными видами прикладного искусства.
- Фестиваль включит в себя работу многочисленных мастерских. Таких, как гравировка по металлу, лепка из глины, выделка кожи, чайная церемония, старо-монгольская каллиграфия, живопись. Принять участие может каждая женщина нашего региона, – рассказал вице-премьер правительства Забайкалья Александр Бардалеев.
На форуме в формате дискуссий пройдут обсуждения актуальных проблем развития своего дела, секреты преобразования хобби в успешный бизнес. В парке будет представлена ремесленная ярмарка, на которой можно будет приобрести понравившиеся экспонаты.
Основная программа пройдёт с 12:00 до 19:00 часов. Закрытие фестиваля состоится в 20:00.
- Заявки на участие в ярмарке принимаются до 11 июня по телефону: +7 (924) 020-44-88. Заявка должна включать в себя краткое описание творчества, фото работ и их стоимость, - сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкалья.
Возрастное ограничение 18+
В Забайкалье пройдёт фестиваль «Хатан-Дархан 2022»
Общество, Фото:
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