Всероссийская педагогическая школа прошла в Волгограде
С 26 по 29 апреля в Волгограде прошёл финал первого всероссийского конкурса педагогов «Путешествие за знанием». Его участником стала в том числе учительница русского языка и литературы улан-удэнской гимназии №14 Софья Васильева.
Всего в финал конкурса вышли педагоги из Москвы и Московской области, Республики Крым, Санкт-Петербурга, Волгоградской области, Якутии, Татарстана, Бурятии. Также прибыли гости из ЛНР. Они создали яркие видеоролики о туристическом потенциале своих городов и регионов России.
Авторы лучших роликов приехали в Волгоград, где приняли участие во всероссийской педагогической школе на Волге. Там педагоги ознакомились с новыми методиками преподавания.
Учительница из Улан-Удэ вышла в финал всероссийского конкурса
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