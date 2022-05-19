Учительница из Улан-Удэ вышла в финал всероссийского конкурса

Общество, Фото: предоставлено комитета по образованию

Всероссийская педагогическая школа прошла в Волгограде



С 26 по 29 апреля в Волгограде прошёл финал первого всероссийского конкурса педагогов «Путешествие за знанием». Его участником стала в том числе учительница русского языка и литературы улан-удэнской гимназии №14 Софья Васильева.



Всего в финал конкурса вышли педагоги из Москвы и Московской области, Республики Крым, Санкт-Петербурга, Волгоградской области, Якутии, Татарстана, Бурятии. Также прибыли гости из ЛНР. Они создали яркие видеоролики о туристическом потенциале своих городов и регионов России.



Авторы лучших роликов приехали в Волгоград, где приняли участие во всероссийской педагогической школе на Волге. Там педагоги ознакомились с новыми методиками преподавания.

