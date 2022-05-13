На пожаре в СНТ погибло два человека
Члены семей граждан, погибших при пожаре в СНТ «Моргудон» в Братске, получат единовременную денежную выплату в размере 1 млн рублей. Указ о предоставлении данной выплаты подписал губернатор Иркутской области. Средства выделены из регионального бюджета.
Выплаты будут предоставлены министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
- В случае одновременного обращения за получением выплаты нескольких членов семьи, размер выплаты... распределяется между ними в равных долях, - говорится в положении о предоставлении единовременной выплаты членам семей граждан, погибших в результате ЧС, возникшей 7 мая.
Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, для предоставления выплаты членам семьи или их представителям нужно обращаться с заявлением в органы соцзащиты региона по месту жительства.
Напомним, в результате пожара 7 мая в СНТ «Моргудон» погибло два человека. Огонь уничтожил 35 дачных домов, было эвакуировано 150 человек.
В Иркутской области семьям погибших в «Моргудоне» выплатят по 1 млн
Общество, Фото:
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