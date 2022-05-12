В настоящее время завершается её монтаж и установка
Большая статуя Будды устанавливают в месте, где берет начало Енисей. Местом установки выбрана гора Хавырга, у подножия которой сливаются Большой и Малый Енисеи (Бий-Хем и Каа-Хем), образуя Енисей, или Улуг-Хем, как называют его тувинцы.
Проект посвящён столетию тувинской государственности и созданию Тувинской Народной Республики. Работы уже начались – в частности, в Туву прибыли представители ассоциации предприятий каменной отрасли России «Центр камня» и национального центра управления обороной Российской Федерации. Ранее они согласовали место установки статуи с властями республики и Камбы-ламой Тувы.
Постамент практически готов, статуя Будды также доставлена из Москвы в Кызыл, завершается её монтаж и установка. В настоящее время разрабатывается программа торжеств по случаю открытия скульптуры, сообщает официальный портал Республики Тыва.
В Туве возводят 15-метровую статую Будды
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