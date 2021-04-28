В Туве статуя Будды украсит вершину горы

Она будет установлена на горе Хавырга в Кызылском районе



В Туве прошла рабочая встреча по поводу установки статуи Будды на вершине горы Хавырга (иначе Виланы или Белдир). Напомним, в начале марта этого года республику посетила рабочая группа из представителей ассоциации предприятий каменной отрасли России «Центр камня» и национального центра управления обороной Российской Федерации, которые по заданию министра обороны РФ Сергея Шойгу оказывают помощь по установке буддийской статуи. Они занимались рекогносцировкой места возведения скульптуры. В результате проведённых мероприятий разработан проект «дорожной карты» и организована работа по согласованию проекта с должностными лицами правительства Тувы, администрацией Кызылского района и главой буддийского духовенства республики.



Как рассказали участники рабочей встречи, одним из важных вопросов является определение работ по инженерно-геологическому изысканию места установки и прокладка маршрутов к месту выполнения работ. Кроме того, они говорили о возможных вариантах доставки сырья и элементов скульптуры. Врио главы Тувы Владислав Ховалыг напомнил о необходимости соответствия священной реликвии буддийским канонам и удобстве для верующих и паломников. Речь также шла о материале, из которого будет изготовлена скульптура и городе, где будет сделан заказ. Председатель администрации Кызылского кожууна Ай-Хаан Догур-оол сообщил, что для установки статуи выделено 7,3 гектара земли. При необходимости площадь можно увеличить до 15 гектаров. Директор национального музея Каадыр-оол Бичелдей внёс предложение о возможности установки женской ипостаси Будды – Зелёной Тары, богини сострадания, которая приходит на помощь каждому, кто попросит о защите.



По итогам встречи решено до четверга текущей недели сделать объёмные съёмки горы в 3D формате и подготовить 2 варианта образа скульптуры (Будды и Зелёной Тары). Об этом сообщает пресс-служба правительства Тувы.

