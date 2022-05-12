Понтонный мост летом необходим, так как старый деревянный давно рухнул
Военнослужащие инженерного подразделения вновь наведут понтонную переправу через горную реку Джида в районе сёл Дырестуй и Зарубино Джидинского района Бурятии. Такое решение приняло командование Восточного военного округа после обращения главы Бурятии Алексея Цыденова.
Понтонный мост будет установлен пятый год подряд.
- Для выполнения задачи военнослужащие на тяжелой военной технике повышенной проходимости КрАЗ-255Б совершат марш на расстояние до 200 километров из пункта постоянной дислокации до Джидинского района. Затем военные инженеры выполнят сброс понтонных звеньев в воду и наведение переправы. При этом длина моста составит более 100 метров, для ее наращивания, в случае подъёма уровня воды, будет создан запас понтонных звеньев. Также будут проведены работы по организации подъездных путей, как для пешеходов, так и для автомобильной техники, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Кроме того, на месте военнослужащие организуют комендантскую службу. Она будет обеспечивать регулировку движения на мосту и контролировать состояние переправы.
Как сообщал «Байкал-Daily», некогда стоявший здесь деревянный мост давно рухнул, и потому с весны до зимы жители Зарубино отрезаны от райцентра и Улан-Удэ. Понтонный мост от военных даёт связь с «большой землёй». Так, жители села Зарубино смогут посещать районный центр, медицинские учреждения, беспрепятственно доставлять продукты питания, ГСМ, своевременно получать почту и, в случае необходимости, вызывать экстренные службы.
Мост будет функционировать до поздней осени.
В Бурятии военные установят понтонный мост для сельчан
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Их основная часть уже исполнена
Песню исполнила оперная дива Ольга Жигмитова
Калмыков встретился со студентами спортфака
В республике впервые состоялся фестиваль КВН среди сотрудников УФСИН
Понтонный мост летом необходим, так как старый деревянный давно рухнул
Руководителей ресурсоснабжающих организаций оштрафовали
В дело вмешалась прокуратура
Высадят 450 саженцев деревьев
Акция состоится в рамках межрегиональной конференции
«Открытие небесных врат» в Иркутске состоится 22 мая
В регионе ожидается холодный ветер
Любители искусства услышат «золотые страницы» бурятской симфонической музыки
Заявки принимаются до 1 июля
Выставка организована совместно с Улан-Удэнской и Бурятской епархией
Первый концерт состоится уже завтра, 12 мая