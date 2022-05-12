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В Бурятии военные установят понтонный мост для сельчан

В Бурятии военные установят понтонный мост для сельчан
Общество, 
Понтонный мост летом необходим, так как старый деревянный давно рухнул

Военнослужащие инженерного подразделения вновь наведут понтонную переправу через горную реку Джида в районе сёл Дырестуй и Зарубино Джидинского района Бурятии. Такое решение приняло командование Восточного военного округа после обращения главы Бурятии Алексея Цыденова.

Понтонный мост будет установлен пятый год подряд.

- Для выполнения задачи военнослужащие на тяжелой военной технике повышенной проходимости КрАЗ-255Б совершат марш на расстояние до 200 километров из пункта постоянной дислокации до Джидинского района. Затем военные инженеры выполнят сброс понтонных звеньев в воду и наведение переправы. При этом длина моста составит более 100 метров, для ее наращивания, в случае подъёма уровня воды, будет создан запас понтонных звеньев. Также будут проведены работы по организации подъездных путей, как для пешеходов, так и для автомобильной техники, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Кроме того, на месте военнослужащие организуют комендантскую службу. Она будет обеспечивать регулировку движения на мосту и контролировать состояние переправы.

Как сообщал «Байкал-Daily», некогда стоявший здесь деревянный мост давно рухнул, и потому с весны до зимы жители Зарубино отрезаны от райцентра и Улан-Удэ. Понтонный мост от военных даёт связь с «большой землёй». Так, жители села Зарубино смогут посещать районный центр, медицинские учреждения, беспрепятственно доставлять продукты питания, ГСМ, своевременно получать почту и, в случае необходимости, вызывать экстренные службы.

Мост будет функционировать до поздней осени.





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