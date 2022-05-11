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Глава Бурятии навестил и поздравил ветерана Великой Отечественной войны

Глава Бурятии навестил и поздравил ветерана Великой Отечественной войны
Общество,  Фото:пресс-служба администрации главы и правительства РБ
99-летний фронтовик рассказал о значении Великой Победы

9 мая глава Бурятии Алексей Цыденов навестил и поздравил с Днём Победы ветерана Великой Отечественной войны Иннокентия Андреевича Княжева.

И через 77 лет Иннокентий Андреевич помнит, с каким трепетом собирался на парад Победы в мае 1945 года. Но раны, полученные в бою, не позволили ему встать в строй со своими сослуживцами. Но каждый год этот праздник был по-новому особенным.

- Победа была смыслом нашей жизни. Нельзя забыть. Молодёжь, любите жизнь. У вас есть всё для этого, - обратился к наследникам Великой Победы Иннокентий Княжев.

Глава Бурятии пообщался с большой семьёй Иннокентия Андреевича, которая приехала поздравить деда и прадеда с главным праздником.

- Про войну он мало вспоминал, но со временем начал немножко рассказывать, как форсировали Днепр, чуть не утонули, как в болотах они лежали целыми днями. Идут в разведку, до утра не вернулись – значит в болоте лежат, чтобы ночь снова наступила. Я сама работала в соцзащите в Советском районе, поэтому я ветеранов в Советском районе всех знала до единого, и дома их всегда навещали. В детстве он учил нас работать, говорил: «Трудиться надо, тогда всё будет». И он сам работал, так и поднимали страну, - рассказала дочь Тамара Иннокентьевна.

Иннокентий Андреевич родился 30 ноября 1922 года в селе Комсомольск Еравнинского района. В первые же месяцы войны молодой Иннокентий обратился в военный комиссариат с просьбой о вступлении в ряды Красной Армии. В октябре его прошение удовлетворили и направили в Улан-Удэ, где формировалась 97-я стрелковая дивизия. Уже в декабре после ускоренных военных курсов новобранцев эшелонами перебросили к Волоколамскому шоссе на окраине Москвы, где они вступили в бой с врагом.

В оборонительных боях почти половина 97-й стрелковой дивизии погибла под стенами столицы. Иннокентий Андреевич в одном из боев получил контузию. После лечения в госпитале во Владимире он вновь встал в строй, снова оказался под Москвой и принял участие в контрнаступлении советских войск, которое стало переломным в Великой Отечественной войне.

Летом 43-го фронтовик оказался в составе своих соединений под Прохоровкой и принял участие в Курской битве. Самые страшные и одновременно яркие воспоминания у него остались с этих дней войны.

После Курской битвы Иннокентий Андреевич стал служить в разведке. Участвовал во многих операциях в расположениях немецких войск. С боями прошёл Украину, Беларусь. В Кёнигсберге получил тяжёлое ранение. Их разведгруппа на передовой корректировала огонь артиллерии. Но фашисты быстро вычислили их позицию и стали окружать. Тогда разведчики вызвали огонь на себя. Командир и товарищ погибли, а Иннокентия Андреевича раненого вынесли из-под обломков и успели передать в госпиталь, где врачи спасли красноармейцу жизнь. В том бою он лишился глаза.

За мужество и отвагу, проявленные в боях, Иннокентий Княжев награждён орденом «Красного Знамени», «Отечественной войны II степени», двумя медалями «За отвагу», медалью «За освобождение Белоруссии».

После окончания войны в декабре 46-го фронтовик вернулся домой в родное село. С 1947 по 1964 годы Иннокентий Андреевич работал в колхозе в Еравнинском районе. Был награждён медалью «За освоение целинных земель». С 1964 года работал трактористом на Улан-Удэнском ЛВРЗ. На пенсию ушёл в 75 лет.

- Вместе с супругой Валентиной Ефимовной они воспитали троих детей. У Иннокентия Андреевича четыре внука и семь правнуков, - сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ

Напомним, что 9 мая глава Бурятии также поздравил ветерана Великой Отечественной войны Сергея Филипповича Баенгуева.

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