Юбилей отметил ветеран Великой Отечественной войны Лев Опин
5 мая в Ангарском городском округе поздравления с 95-летием принимал ветеран Великой Отечественной войны Лев Михайлович Опин. Фронтовика посетил и поздравил мэр округа.
Лев Михайлович призвался на фронт в 1944 году из Читинской области. После окончания курсов радистов поступил в расположение авиации. Принимал участие в Японской войне, на границе с Манчжурией.
В Ангарск приехал к родственникам в 1960-х годах. Работал учителем, на пенсию вышел в 1987 году с должности директора школы №11 в микрорайоне Китой. Воспитал четверых детей.
- Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Имеет знак «Отличник просвещения», - сообщает пресс-служба администрации Ангарска.
В Иркутской области ветерана поздравили с 95-летием
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