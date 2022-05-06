В Иркутской области ветерана поздравили с 95-летием

Общество, Фото: пресс-служба администрации Ангарска

Юбилей отметил ветеран Великой Отечественной войны Лев Опин



5 мая в Ангарском городском округе поздравления с 95-летием принимал ветеран Великой Отечественной войны Лев Михайлович Опин. Фронтовика посетил и поздравил мэр округа.



Лев Михайлович призвался на фронт в 1944 году из Читинской области. После окончания курсов радистов поступил в расположение авиации. Принимал участие в Японской войне, на границе с Манчжурией.



В Ангарск приехал к родственникам в 1960-х годах. Работал учителем, на пенсию вышел в 1987 году с должности директора школы №11 в микрорайоне Китой. Воспитал четверых детей.



- Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Имеет знак «Отличник просвещения», - сообщает пресс-служба администрации Ангарска.

